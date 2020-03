L'Italien Gianni Moscon (Ineos), déjà connu pour ses frasques dans le peloton, a été disqualifié de la course Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche pour avoir jeté un vélo sur un autre participant à la semi-classique belge.

