Le cycliste suisse Nino Schurter doit s'attendre à être sanctionné par l'armée suisse suite à la publication d'une photographie, où on le voit montrer ses fesses nues face à la Maison-Blanche. Le champion de VTT était en mission militaire ce jour-là à Washington.

Le sportif grison de 33 ans était «payé et dédommagé» par l'armée, lorsqu'il a posé avec des coéquipiers, pantalon et sous-vêtement baissés, puis diffusé le cliché sur Instagram, explique vendredi Daniel Reist, porte-parole de l'armée, dans les journaux du groupe de presse Tamedia.

Nino Schurter l'octuple champion du monde de VTT,et ses camarades d'équipe Florian Vogel et Lars Forster, et le mécanicien Kurt Gross, sont passés par Washington Et qu'ont fait les quatre compères devant la Maison Blanche? Un message adressé au président américain Donald Trump. pic.twitter.com/Bcl0m56qgg