Encore trois semaines au moins de patience. L'Italie a prolongé l'interdiction de s'entraîner sur les routes jusqu'au 3 mai au moins. Les cyclistes transalpins, dont le départ du tour national devait être donnée le 9 mai à Budapest, sont donc confinés encore trois semaines, selon ce qu'a dit le Ministre des Sports Vincenzo Spadafora au Président de la fédération cycliste Renato di Rocco.

Les organisateurs du Giro, eux, essaient donc de trouver des dates de remplacement pour leur épreuve. Si la France espère toujours courir son Tour aux dates prévues, elle envisage aussi de repousser la date la plus importante du calendrier. Le Tour d'Italie, lui, songe à courir en octobre, car pour l'instant, le Nord du pays est encore parmi les endroits les plus touchés du monde par le nouveau coronavirus.

«On a analysé en détail la possibilité de retourner à l'extérieur pour s'entraîner, mais il y a encore bien trop de cas dans le Nord, où de nombreux cyclistes sont généralement basés. On a tous travaillé très dur pour réduire le nombre de contaminations ces dernières semaines et il est toujours aussi important de rester chez soi», a indiqué di Rocco, dans les colonnes de Il Messaggero. «Les athlètes pros et olympiques seront probablement autorisés à s'entraîner dehors à partir du 3 mai et d'ici-là, nous ne pouvons tout de même pas utiliser un terrain militaire ou une base policière pour les protéger alors qu'ils pratiquent...»

Du virtuel, en attendant

Pour le patron de la bicyclette italienne, les courses cyclistes ne reprendront pas avant que tout risque sanitaire soit écarté. Elles reviendront ensuite à la normale. Selon di Rocco, l'idée d'un Tour d'Italie en octobre, d'abord fermement rejetée par ses soins, est en train de faire son chemin. «C'est effectivement un objectif que d'essayer de le lancer à l'automne. Ce serait une belle manière d'aider les gens à se remettre et de promouvoir l'Italie!», a-t-il assuré.

En attendant, les tifosi devront se contenter du virtuel. Ce week-end, des anciennes gloires comme Cipollini, Chiappucci et Bugno participeront à une étape des légendes du Giro. Elle servira à récolter des fonds pour la Croix Rouge italienne et aussi de prologue au «vrai» Giro d'intérieur, qui aura lieu du 18 avril au 10 mai. Les anciennes gloires courront sur 37,4 km sur le final de la 9e levée du Giro 2020, qui arrivera à Trieste.

