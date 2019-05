Les coureurs feraient bien d'en profiter! Cette première étape en ligne de la boucle romande va se dérouler sous un beau soleil et ce seront là peut-être les derniers rayons de la semaine. Le peloton va s'élancer de Neuchâtel à 12h45 - si c'est la caravane qui vous motive, ce sera plutôt midi... - et découper le Jura dans pas mal de sens sur 168,4km.

Après le départ réel donné vers Auvernier, les coureurs vont partir en direction de St-Aubin, où ils sont attendus aux alentours de 13h15, selon l'horaire moyen. Ensuite à Onnens, ils bifurqueront à droite en direction du premier GP de la montagne du TdR 2019: le 2e catégorie de Fontanezier (13h40/4,5km à 7,9%).

Après une très courte descente, le peloton retrouvera des pourcentages lors de la montée sur Maubourget, où les cyclistes sprinteront pour un GPM de 2e catégorie, à nouveau (13h57 km à 8%). Ils enchaîneront sur la descente du Val de Travers et seront attendus aux alentours de 14h27 à la Côte-aux-Fées et une demi-heure plus tard à Travers. Ici, la route se cabrera une nouvelle fois pour monter le Haut-de-la-Côte (15h19/3,6km à 8,6%).

Les coureurs traverseront alors Le Locle (15h45) et passeront une première fois sur la ligne à La Chaux-de-Fonds vers 15h56. Ils partiront dans la foulée à l'assaut de la Vue des Alpes (16h15/5,2km à 4,8%), descendront sur Boudevilliers (16h22) et Montmollin (16h30), avant de remonter le Col de la Tourne (16h49/4,6km à 6,8%). Après un ultime passage au Locle (17h10), il sera temps de s'expliquer sur le Pod de La Tchaux, avec une arrivée prévue, toujours selon l'horaire moyen, à 17h30.

