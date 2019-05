Le Tour de Romandie est, selon les voeux de ses organisateurs, «le plus petit des grands tours». Du coup, il convient de laisser une place aux sprinters. Les équipes ne s'y sont pas trompées et quelques-uns des meilleurs spécialistes de l'exercice seront sur le pont lors de cette 2e étape, pour essayer de l'emporter à Morges.

Mais avant cela, il va falloir se sortir d'un parcours potentiellement piégeux, entre le Locle et la ville des rives du Léman. Au programme, 174,4 km à parcourir et deux GP de la montagne, avec 2166 m de dénivelé positif et 2739 m négatif, pour plus de quatre heures d'effort, selon l'horaire le plus rapide.

Le peloton va s'élancer du Locle à 13h10. Le départ réel aura lieu 5 minutes plus tard, en direction de La Chaux-de-Fonds. Les cyclistes y passeront vers 13h20, enchaîneront sur les localités de La Sagne (13h40), des Ponts-de-Martel (13h50), avant de passer par le Col de la Tourne (14h).

Il sera alors temps de descendre sur les rives du Lac de Neuchâtel et de passer par Gorgier (14h22), Onnens (14h38) et Mathod (14h56). Ensuite, après Orbe, Bofflens et Croy, il faudra se coltiner le Col du Mollendruz (2e catégorie/14,6 km/3,5 %/15h48), avant de redescendre sur L'Isle, dix minutes plus tard et Cossonay à 16h10.

Le peloton passera dans la foulée une première fois sur la ligne vers 16h30, selon l'horaire moyen. Il restera alors 40 kilomètres à parcourir. Un col de 3e catégorie plus tard (la montée vers Reverolle/1,7 km/5,8 %) et les traversées de Cossonay (17h05) et Bremblens (17h16),. L'arrivée sera ensuite jugée Rue Louis-de-Savoie à environ 17h27, après un final en faux-plat descendant. (nxp)