Stefan Küng entame, ce mercredi avec le Tour d’Algarve, une saison 2020 qui s’annonce particulièrement chargée. Le rouleur saint-gallois, qui nourrit des ambitions en vue des contre-la-montre aux Jeux olympiques de Tokyo (fin juillet) et aux Championnats du monde à Martigny (fin septembre), aura bien d’autres efforts à consentir d’ici là.

Du coup, il fallait faire des choix et, en concertation avec son équipe Groupama-FDJ, le triple champion de Suisse du contre-la-montre en a effectué un douloureux: il ne participera pas au Tour de Romandie le printemps prochain. Küng, qui a fêté quelques-uns de ses plus beaux succès sur la boucle romande (trois victoires d’étape en 2015, 2017 et 2019), n’a pas pris cette décision de gaieté de cœur.

«C’est un peu dommage, reconnaissait-il la semaine passée, joint par téléphone lors d’un camp d’entraînement dans la Sierra Nevada. Mais il fallait trouver une plage pour avoir un peu de temps entre Paris-Roubaix (ndlr: sa classique favorite) et le Tour de Suisse, afin de bien récupérer en vue de la suite et arriver en forme à Tokyo.»

Outre la poursuite de ses objectifs personnels, le Saint-Gallois de 26 ans fera sauf accident partie de la formation qui aura pour mission, en juillet, de mener Thibaut Pinot à la victoire sur le Tour de France. Raison de plus pour souffler un brin à la fin du mois d'avril. Et tant pis pour le Tour de Romandie...

Simon Meier