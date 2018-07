On ne changera pas Peter Sagan, dont certains disent qu'il préfère une visite chez le dentiste que de faire des prédictions d'avant-course. Le champion du monde slovaque l'a encore répété vendredi, à la veille du Grand Départ du Tour de France en Vendée.

«Je vis le moment présent, et c'est peut-être mon problème, a-t-il admis. Mais j'aime cette manière de procéder.» Sagan n'a pas été beaucoup plus volubile au moment d'évoquer la conquête du maillot vert (classement par points), qui serait le sixième de sa carrière: «Gagner le maillot vert ? On verra au fil des semaines. Ce n'est pas la même chose que de rivaliser pour le maillot jaune. Pour les sprinters comme moi, il faut accumuler les points. Il faut rester concentré jour après jour.»

Pour mémoire, Peter Sagan avait été disqualifié l'an passé, après un sprint au cours duquel il avait envoyé Mark Cavendish au sol, à l'arrivée de la 5e étape à Vittel. Même s'il a été blanchi par l'UCI cet hiver, il ne veut pas entretenir la polémique: «L'histoire de l'année passée, c'est justement du passé. On en a beaucoup parlé.»

Et de préciser: «Je sais ce qui s'est produit l'an passé, et si la même chose devait se produire cette année, j'effectuerais le même sprint, parce que je ne pense pas que c'était de ma faute. Quand je sprinte, je ne pense pas à quelles précautions je dois prendre. Je sais que je veux être devant, mais on ne sait jamais ce qui peut survenir.»

Ses relations avec Cavendish ont-elles changé depuis cet accrochage? «De mon point de vue, mes relations avec Mark sont très bonnes. Je lui ai un peu parlé en Californie, tout est OK.»

(nxp)