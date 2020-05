Lance Armstrong passe aux aveux dans un documentaire de quatre heures qui sera prochainement diffusé sur ESPN Player. La première partie de la série intitulée «Lance» est prévue le 25 mai et la seconde le 1er juin. L’Américain, qui s’est vu retirer ses sept victoires sur le Tour de France entre 1999 et 2005 pour cause de dopage, y compare notamment l’EPO à «un carburant de fusée».

L’Américain avoue d’ailleurs avoir commencé à collaborer avec le docteur italien Michele Ferrari – exclu à vie pour ses agissements dans le monde du dopage – vers la fin de l’année 1995. « Nous avions déjà essayé la cortisone, un carburant peu puissant, mais l'EPO était d'un tout autre niveau, raconte l’ex cycliste et triathlète. Les avantages en termes de performances étaient si importants que le sport est passé d'un dopage assez léger, qui a toujours existé, à ce carburant de fusée. C'était la décision que nous devions prendre.»

Parmi les révélations de l’ancien coureur qui ont filtré dans un extrait vidéo d’ESPN, il raconte avoir commencé à se doper vers l’âge de 21 ans, soit un an avant son titre de champion du monde sur route décroché en 1993.

