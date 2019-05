L'ancien champion du saut à skis n'a pas beaucoup couru cette saison. En tout, il a couvert 2303 km dans les pelotons professionnels, en 16 jours de compétition. A l'heure de l'ultra-spécialisation des coureurs, c'est normal. Ce qui l'est un peu moins, c'est de remporter tout ce qui se présente sous ses roues. Le Slovène de 29 ans est vraiment du genre insatiable...

En 2019, Primoz Roglic a disputé le Tour des Emirats arabes unis, qu'il a gagné. Il a ensuite pris part à Tirreno-Adriatico, qu'il a remporté. Sur ces deux épreuves, le coureur Jumbo-Visma s'est octroyé deux étapes et est monté sur huit podiums d'étapes. Il n'a pas changé ses bonnes habitudes en Romandie, où il a fini 2e du prologue pour quelques centièmes, avant de gagner la 1re étape au sprint à «La Tchaux».

Il a imité Wiggins

Du coup, lui qui «aime tellement gagner», comme il l'affirme, n'a-t-il pas été frustré de laisser le maillot jaune, mardi, à son compatriote Jan Tratnik? «Oui, c'est vrai que j'aime ça, mais quand même, a-t-il souri quelques minutes après avoir levé les bras au ciel. Mais Jan est un ami de la famille! Donc c'est comme si j'avais gagné moi-même, ou presque. D'autant plus que j'ai pu le voir remporter sa première épreuve à ce niveau. Je suis très heureux de la manière dont ça s'est passé aujourd'hui (ndlr: mercredi) et hier (ndlr: mardi) aussi, d'ailleurs. La journée a été difficile, après avoir si peu roulé ces derniers temps.»

Le parcours du natif de Trbovlje convoque le passé, cette année. En 2018, il avait porté le maillot vert lors de sa 2e place sur le chrono entre Ollon et Villars. Comme cette année. Mercredi, il a imité un certain Bradley Wiggins, gagnant un sprint à La Chaux-de-Fonds à la surprise générale. Encore pareil. A l'époque, le génial britannique avait enchaîné sur son seul gain du Tour de France... «Ah oui? je ne savais pas, a réagi le Slovène. Je ne vais pas m'en plaindre s'il m'arrive la même chose.»

Lui, il vise plutôt le Giro cette saison, en fait. «La Grande Boucle est aussi à mon programme, mais on verra dans quel état je termine le Tour d'Italie.» Plutôt prolixe et souriant après son succès, Roglic a ensuite osé qu'il allait prendre «étape après étape», comme tout bon sportif qui se respecte. Sauf que le vainqueur de l'an dernier est bien plus inclassable dans son genre, par rapport au commun des sportifs.

(nxp)