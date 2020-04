En décembre 2017, la vie de Tanja Erath a pris un virage à 180 degrés. À peine diplômée de médecine, l’Allemande est devenue cycliste professionnelle au sein de l’équipe Canyon-SRAM, l’une des meilleurs chez les femmes. Elle a été recrutée grâce à ses performances sur le logiciel d’entraînement Zwift.

L’Allemande est passée du salon au peloton après avoir affronté 2159 autres femmes inscrites à la Zwift Academy. Après plusieurs étapes dont un camp d’entraînement (bien réel), c’est elle qui a été la plus convaincante. Grâce à son concept inédit de recrutement lancé en 2016, l’équipe allemande a engagé sa quatrième cycliste amateur en décembre dernier: l’Australienne Jessica Pratt.

Tanja Erath dispute elle sa troisième saison comme cycliste pro. Championne d’Allemagne en poursuite par équipe, elle a également remporté le maillot de meilleure sprinteuse du Tour du Pays basque en 2019. En cette période où le home-trainer a la cote, l’Allemande de 30 ans redécouvre ses premiers amours. «Je reviens aux sources, après avoir délaissé la plateforme pour rouler dans le monde entier ces dernières années, rigole-t-elle au téléphone. Ces derniers jours, je roule 2h30 le matin et 1h30 en soirée.»

«Fabian Cancellara roulait avec moi»

Tanja Erath est une «forçate» des rouleaux, elle qui a déjà enchaîné quatre heures à pédaler dans un environnement virtuel. Dimanche, le Tour des Flandres se disputera en version virtuelle avec des stars masculines du peloton bien réelles (Bettiol, Evenepoel, Van Avermaet). Une version raccourcie qui ne durera qu’une heure. Quels sont donc les secrets de celle qui a décroché un contrat pro grâce à son home-trainer? «De la bonne musique, bien s’alimenter et idéalement avoir un camarade d’entraînement, résume-t-elle simplement. L’avantage est qu’il ne faut pas s’équiper longuement à la maison.»

Confinée chez elle, l’Allemande roule entre 30 et 130 kilomètres par jour. Si elle avoue parfois manquer de motivation, elle conseille aux amateurs de se fixer un but mentalement. «Dimanche passé, je pensais finir une balade virtuelle sur Zwift lorsque je me suis rendue compte que Fabian Cancellara roulait avec moi. Ça m'a boosté à terminer la sortie, malgré l’ascension et les près de deux heures qui me restaient à rouler», raconte l’Allemande, qui se réjouit quand même de retrouver des routes réelles.

Cet été, une nouvelle édition de la Zwift Academy devrait débuter. Une cycliste mais aussi un espoir masculin seront probablement à nouveau engagés. Et vu le boom actuel sur les logiciels d’entraînement virtuels, il y a fort à parier que la concurrence sera féroce.

Sylvain Bolt