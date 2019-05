Primoz Roglic était un, voire deux crans en-dessus de la concurrence, sur la boucle romande 2019. L’ancien champion du monde juniors de saut à skis en 2007 avait déjà gagné deux étapes, avant d’écraser totalement le contre-la-montre tracé à Genève, sur la rive gauche du Léman. Il confirme ainsi son succès de la saison dernière.

Au général, le favori du Giro qui s’élancera samedi prochain de Bergame a dominé le Portugais Rui Costa (Team Emirates) de 49 secondes et le Gallois Geraint Thomas (Ineos) d’une minute et 13 secondes. Pour l’étape, le Slovène a même donné la leçon à un pur spécialiste, près d’un Jet d’eau de Genève éteint en raison des rafales de vent.

Le Belge Victor Campenaerts, tout frais recordman du monde de l’heure, a en effet cédé la bagatelle de 13 secondes! L'Italien Filippo Ganna (Ineos/à 15'') a complété le podium du jour, devant l'Australien Patrick Bevin (CCC/à 16'') et l'Allemand Tony Martin (Jumbo-Visma/à 16''). Stefan Küng (Groupama-FDJ) a fini juste derrière, en concédant 22 secondes. Le Suisse a donc fini cette boucle romande sur une petite déception.

Le Thurgovien, vainqueur plus tôt cette semaine à Morges, aurait aimé aller titiller les meilleurs au bout du Léman. «J'ai tout donné, mais c'était compliqué avec ce vent, a-t-il soufflé, encore marqué par l'effort. Il m'a manqué un petit peu de force pour jouer tout devant. Les autres étaient meilleurs et que je ne gagne pas, ça veut simplement dire que je n'étais pas assez fort. Je vais faire une petite coupure et travailler ça pour être prêt pour le Tour de Suisse.» (nxp)