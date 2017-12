«J'ai tourné la page», insiste Sébastien Reichenbach. Le coureur de la FDJ, victime d'une violemment chute lors des Trois Vallées Varésines en octobre dernier, s'est déjà remis du traumatisme. Les douleurs à son coude droit, fracturé et opéré, ne sont désormais plus que de lointains souvenirs.

Mais moralement, Sébastien Reichenbach avait de quoi ronger son frein en pleine trêve hivernale. Pour rappel, le Valaisan avait incriminé l'Italien Gianni Moscon (Team Sky) d'être volontairement à l'origine de sa chute. Deux procédures, une au civil et une devant l'Union Cycliste Internationale (UCI), avaient rapidement été ouvertes.

«J'ai été bien entouré par mes proches et par mon équipe. Je me suis surpris de ne pas être plus dépressif», concède l'homme de 29 ans sur le site internet de son équipe FDJ. «J'ai passé le cap dans la tête mais physiquement, la coupure hivernale, je ne l'ai pas eue.»

Reichenbach et des témoins entendus par l'UCI

S'il n'apprend pas davantage sur la procédure au civil, Sébastien Reichenbach raconte avoir été entendu par l'UCI, l'instance faîtière. De son adversaire dans cette affaire, il n'a reçu aucune excuse. «Évidemment, Moscon ne m'a pas appelé», avance le Valaisan.

«Comme je dois monter mon dossier pour la justice et pour l’UCI, j’ai dû me remémorer les causes exactes de l’accident», enchaîne Reichenbach. «Nous avions fait deux heures de course dans les Trois Vallées Varésines. Dans une descente, je n’ai rien vu venir».

De suite, le coureur et les médecins ont pris conscience de la gravité de l'incident. «J'ai ressenti un choc à mon épaule gauche. [...] J'ai dû tomber la tête sur le trottoir», se remémore le cycliste de Martigny.

«J'ai souffert d’une fracture du bassin, d’une fracture ouverte du coude très importante», conte ensuite le grimpeur de la FDJ. «J'ai eu la chance d’être opéré 48 heures après, parce que quand les médecins ont vu l’état de mon coude, ils ne pensaient pas opérer. Au réveil, tout avait été fait, plaques et broches avaient été posées.»

Une reprise prévue en février

Remis en selle deux semaines plus tard, Sébastien Reichenbach a participé au camp d'entraînement de son équipe à Calpe, en Espagne, au début décembre. La compétition, il la retrouvera en février prochain aux Boucles Drôme-Ardèche (24-25 février).

L'esprit sera alors conquérant. «Je suis revanchard», tonne le bonhomme. «Je veux avoir le moins de pépins possible. Mon job est d’être le lieutenant de Thibaut Pinot, mais aussi d’être consistant en montagne. Cette année, j’étais vraiment très bien en troisième semaine du Giro. Si j’avais ce niveau en 2018, je serais ravi»! Rendez-vous est pris. (Le Matin)