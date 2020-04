Depuis le mois de mars, le sport mondial est à l’arrêt. Le Tour de Romandie n’a logiquement pas fait exception et son organisateur essaiera de le refaire à l’identique ou presque, en 2021. Alors au milieu des rediffusions à foison et des compétitions virtuelles, on a tenté d’imaginer ce qu’aurait été notre Tour à nous, s’il avait eu lieu.

Le #tdr2020 dévoile kilométrages et dénivelé. Avec la 1ère étape en test-event des mondiaux @aiglemartigny20. pic.twitter.com/zYZfJB8age — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) December 5, 2019

Oron-Oron (prologue)

L’affiche est belle, en cette fin du mois d’avril 2020, pour la 74e édition du Tour de Romandie. De nombreux favoris pour le prochain Tour de France ont choisi l’épreuve dirigée par Richard Chassot pour monter en puissance avant la grand-messe de l’été. Tout commence avec un prologue à Oron, dans le Canton de Vaud, où les athlètes se mesureront sur un parcours de 3,85 km.

Une fois est coutume dans notre coin de pays, c’est sous la pluie que s’élancent les premiers coureurs. Dans des conditions ressemblant étrangement au dernier chrono des juniors aux Mondiaux à Harrogate, c’est celui qui surfe le mieux qui tire son épingle du jeu. Peter Sagan et Zdenek Stybar, deux hommes particulièrement habiles avec leur guidon, dominent.

Out of context Peter Sagan pic.twitter.com/ANSDBjloN0 — Dans la Musette (@DansLaMusette) April 7, 2020

Le Slovaque pensait avoir prologue gagné, mais il a fait l’erreur terrible de tenter une roue arrière peu avant la ligne d’arrivée. Une manœuvre compliquée à faire avec un vélo de prologue. Sagan a fini sa course sur le flanc et a glissé jusqu’à la cellule chronométrique et a fini par être battu pour huit dixièmes par le Tchèque. «Skv?lé...» (ndlr: « Super...»), a déclaré un Stybar, pas particulièrement loquace.

Du côté suisse, l’absence de Stefan Küng n’a pas aidé. Mais l’équipe de Swiss Cycling ne pouvait pas prévoir les conditions cataclysmiques et aligner deux coureurs spécialistes de l’effort chronométré, mais surtout de la piste (Robin Froidevaux et Claudio Imhof) a compliqué les desseins du sélectionneur Albasini. Le premier a toutefois profité d’une éclaircie pour réussir un joli top-10 (8e), tandis que le second a glissé sur la rampe de départ et terminé bon dernier. Il a quand même réussi un meilleur résultat qu’un journaliste local, qui a tenté de se mesurer aux pros pour les besoins d’un article, mais fini à plus de deux minutes.

Aigle-Martigny (1re étape)

C’est la journée attendue par la majorité du peloton présent sur les routes romandes! Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Alejandro Valverde, Thibaut Pinot… Ils sont tous venus sur le TdR pour monter en puissance, c’est vrai, mais aussi et surtout pour reconnaître dans des conditions réelles les contours de la course en ligne des futurs Championnats du monde d’Aigle et de Martigny. Au programme, notamment: la si difficile montée de la Petite Forclaz à quatre reprises!

Les organisateurs ont de la chance en ce jour si important, il fait beau, comme toujours en Valais, paraît-il. Les 166 km de l’étape du jour sont avalés rapidement, surtout parce que Remco Evenepoel a choisi de partir dès le km 0, en compagnie de trois autres fuyards, donc un certain Sébastien Reichenbach. Gianni Moscon et Pierre Latour complètent le groupe.

Les baroudeurs profitent de la mésentente du peloton pour rapidement prendre sept minutes d’avance. Dans la première montée de la Petite Forclaz, Evenepoel tente de créer la sélection, mais Reichenbach et Moscon résistent. Ils ne seront plus que deux au deuxième passage sur la ligne, car l’Italien a disparu des radars!

Le Valaisan et le Belge collaborent et se présentent sur la ligne avec deux minutes d’avance sur ce qu’il reste des favoris. A Evenepoel le maillot jaune de leader et à Reichenbach la victoire d’étape et le maillot de meilleur grimpeur. Quid de Moscon? «Je l’ai vu de loin tomber dans la vigne. Il a pris un cèpe dans la roue avant», rigole le coureur de la Groupama-FdJ, après avoir pris possession de son bouquet de vainqueur.

#TDFxESPN Sébastien #Reichenbach y un gesto que este niño no olvidará jamás... ???? ¡La cara del pequeño lo dice todo! pic.twitter.com/sWLwQVe9k8 — ESPN Bike (@ESPNBike) July 18, 2019

Malgré les protestations de l’équipe Ineos qui affirme qu’il aurait été borduré dans la descente par Reichenbach, le jury confirme la victoire du Suisse et inflige 1000 francs suisses d’amende à Moscon pour simulation. Dans la foulée, la fête est énorme en dans le Vieux Pays, pour célébrer comme il se doit le succès du local de l’étape. Les organisateurs de la Foire du Valais décident même d’ouvrir leur traditionnel événement une semaine plus tôt pour l’occasion.

La Neuveville-St-Imier (2e étape)

Après la belle journée de la veille, le mauvais temps est de retour sur la route du Tour. De violentes giboulées ont envahi les Cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel pour ce dernier jour du mois d’avril et les 164,4 km de la journée ne sont pas tous praticables. Pire, sur les cimes neuchâteloises et jurassiennes, on annonce une température ressentie de moins 7 degrés! Les organisateurs ont heureusement, comme d’habitude et par la force des choses, un plan de secours.

L’étape se courra finalement sur une quarantaine de kilomètres seulement, mais pourra tout de même démarrer à la Neuveville. Sur décision du jury, les coureurs pédaleront jusqu’à Neuchâtel, où les écarts éventuels seront pris à l’entrée de la Gare. Le peloton montera alors dans le train et sera relâché au compte-gouttes à La Chaux-de-Fonds, selon le classement établi au bord du Lac.

Tiens. Le ciel croit encore qu'il y a un Tour de Romandie la semaine prochaine... pic.twitter.com/suuATsLXXS — Robin Carrel (@robincarrel) April 25, 2020

Les courageux cyclistes partiront en direction de l’arrivée via Renan et Sonvilier, avant de s’expliquer à St-Imier. Transis de froid, les athlètes ont été qui plus est lâchés par les voitures de leurs directeurs-sportifs, dont les véhicules et les bus sont restés coincés dans les neiges de la Vue-des-Alpes. Ils ont donc dû boire des spécialités locales pour se réchauffer et treize d’entre eux ont été contrôlés positifs à la damassine, proposée par un journaliste local!

Les survivants des conditions dantesques et de la dégustation de cet alcool d’une variété jurassienne de prunes sont finalement restés tous ensemble et se sont expliqués entre eux au sprint dans la cité du Jura Bernois. Bien lancé par Danilo Wyss et dans des conditions qui lui rappelaient le pays, le Norvégien Edvald Boasson Hagen a fini par lever les bras au ciel. Remco Evenepoel est resté en jaune.

La suite dans l'après-midi...

Robin Carrel