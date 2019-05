Simon Pellaud avait le sourire samedi, au départ de Lucens (FR). Non seulement le Valaisan de 26 ans va certainement remporter le maillot de meilleur grimpeur, mais en plus, il va éviter de se geler les doigts sur le Jaun et le Col des Mosses. Petite réaction, avant d'enfourcher la bicyclette.

Avec 22 points d'avance sur Diego Rosa et une étape amputée, c'est presque fait pour ce maillot de meilleur grimpeur, non?

A 99% c'est joué... Mais je n'ai pas envie de le gagner au rabais. Il n'y a plus que deux cols au programme aujourd'hui et je vais quand même essayer de me montrer devant et continuer sur ma lancée de ce Tour.

Le but c'est donc de nouveau de tenter de vous échapper?

Il faudra voir comment ça court... Si il y a vraiment une guerre pour se mettre dans l'échappée ou si ça sort assez facilement. Moi, j'ai bien sûr envie d'être devant aujourd'hui. C'est la dernière étape ici, je veux montrer le maillot et il y a mon fans club qui sera là dans la montée de Torgon. Ça serait une grosse fête pour moi.

On annonçait deux degrés aux Mosses, moins quatre de ressenti... C'est une bonne décision d'amputer cette étape?

Je suis allé repérer cette étape il y a deux-trois semaines. C'est une étape qui me convenait bien! Elle était belle, avec des paysages fantastiques. Ça aurait été une plus grande fête du vélo encore. Mais voilà... Ce sera un tracé plus court, plus nerveux. Une dernière montée sèche, comme ça, ça peut aussi faire des dégâts. Des fois on est surpris sur les étapes les plus courtes. Ce sont souvent les plus difficiles.

Est-ce que vous pouvez expliquer aux lecteurs et à moi ce que c'est de descendre un col dans ces conditions?

Franchement, on perd le son et l'image... Ça aurait été vraiment horrible! En plus, Les Mosses n'auraient pas vraiment pesé sur la course, parce que c'est plus ou moins deux fois trois kilomètres de montée. Derrière, c'est quasiment trente kilomètres de descente! Elle est presque sans virage, on y pédale donc pas. Ça aurait été l'enfer. On peut remercier les organisateurs d'avoir accepté de raccourcir le tracé.