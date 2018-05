Le maillot rose Simon Yates a remporté détaché la 14e étape du Tour d'Italie, Tolmezzo - Sappada sur 176 km. Le Britannique, qui a fêté sa troisième victoire sur ce Giro, a devancé de 40'' le Colombien Miguel Lopez et le Néerlandais Tom Dumoulin.

What a victory for the Maglia Rosa! | Che vittoria per la Maglia Rosa! #Giro #Giro101 pic.twitter.com/ZgncAU4Ed2