La course a été folle, l’attente a aussi été longue. Troisième sur la ligne d’arrivée, Stefan Bissegger (21 ans) a finalement eu la médaille d’argent autour du cou. La faute au Néerlandais Nils Eekhoff, qui a levé les bras, mais a été disqualifié pour s’être aidé d’une voiture à plus de 120 kilomètres de l’arrivée… Interview d’un Thurgovien heureux, mais pas totalement satisfait.

Troisième, puis deuxième… Ça fait quoi?

Je suis un tout petit peu déçu, c’est clair. Je voulais le maillot arc-en-ciel! Au final, c’est l’argent, soit le premier des perdants… Mais je crois que je peux être très content avec ma course, de la manière dont je l’ai menée. J’ai tout le temps été devant, avec les hommes de la situation, en contrôle. Je dois dire un grand merci à toute mon équipe aussi. Ils ont fait un très bon job aujourd’hui. Tout le monde a tout donné pour moi! C’est bien que ça finisse comme ça.

Vous avez laissé revenir trois coureurs de l’arrière sous la flamme rouge. Une erreur?

Ouais… Je savais que j’étais un des meilleurs sprinteurs dans ce groupe. A mon avis, je pouvais me permettre de laisser revenir les autres, car j’avais de toute façon une belle chance de pouvoir faire une médaille ou gagner. Pour moi, ce n’était donc pas une erreur.

A la fin, le jury a mis longtemps à prendre sa décision…

Pour moi, deuxième ou troisième, ça ne changeait pas grand-chose, finalement. Tu as de toute façon une médaille, tu es sur le podium… Je n’ai rien vu de ce qu’il s’est passé avec le Néerlandais. Je ne peux pas me prononcer. C’est la décision des juges, c’est comme ça.

Racontez-nous votre sprint. N’êtes-vous pas parti un peu trop tard?

Non, parce que, personnellement, je n’aime pas les sprints trop explosifs et on avait beaucoup ralenti sur les derniers 300 mètres. Quelqu’un a enfin lancé à 200 mètres du but et j’ai eu un peu de la peine à me lancer. Après, quand c’est parti, je suis bien plus rapide. C’est dur à dire si ce sera la même chose dimanche pour les pros. Si il y a de nouveau de la pluie et du vent, ça peut y ressembler.

Robin Carrel, Harrogate