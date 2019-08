Stefan Bissegger a remporté un joli succès de prestige, sur le Tour de l’Avenir, souvent considéré comme le «Tour de France des espoirs». A Privas, en Ardèche, le coureur de l’équipe de Suisse a gagné un sprint entre costauds (une côte de 4e catégorie avait été placée à 13 km du but), devant l’Australien Kaden Groves et l’Américain Matteo Jorgenson. Un autre Thurgovien, Damian Lüscher, a pris la 12e place.

Le champion de Suisse espoirs du contre-la-montre permet ainsi à Swiss Cycling de remporter son 2e bouquet sur la course la plus relevée chez les moins de 23 ans, après le succès fêté vendredi dernier au terme du contre-la-montre par équipes. Il s’agit déjà du 5e succès personnel pour Bissegger, après qu’il a levé les bras sur la New Zealand Classic (2e étape), le Tour du Jura (2e étape), la Course de la Paix (1re étape) et le championnat de suisse M23 de chrono.

Au classement général, avant une fin de semaine qui s’annonce difficile dans les Alpes, c’est l’Italien Giovanni Aleotti qui mène le bal. Le vainqueur de l’épreuve, dimanche dans la station savoyarde du Corbier, aura de qui tenir. Egan Bernal (2017), David Gaudu (2016) ou encore Miguel Angel Lopez (2014), Warren Barguil (2012) et Nairo Quintana (2010) figurent au récent palmarès de l’épreuve.