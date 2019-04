«Les cyclistes sont les parents pauvres de la route. Ils sont trop souvent confrontés à des risques insensés, qui peuvent être limités avec un peu de respect et de bon sens.»

Steve Morabito (36 ans) sait de quoi il parle. Pas plus tard que le 4 mars dernier, le professionnel valaisan de l'équipe Groupama-La Française des Jeux, fidèle lieutenant de Thibault Pinot, se faisait renverser par une voiture à Sierre alors qu'il s'entraînait. Un stop non respecté par un automobiliste étourdi et plouf: les quatre fers en l'air!

Si le Chablaisien a pu se relever sans mal, sinon quelques égratignures et une gorge endolorie, son vélo a été détruit dans cette mésaventure qui aurait pu avoir des conséquences autrement plus dramatiques. Les antécédents ne manquent d'ailleurs pas dans le milieu professionnel de la petite reine.

In a split second I was laying in the middle of the roundabout. I knew as soon as I landed my pelvis was fractured. Cars vs Bike never ends well for the bike. I’m devastated, for my family, for my teammates, for our sponsors. I know I’m lucky so I’ll work harder to be back better