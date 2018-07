L'Allemand Tony Martin, quadruple champion du monde du contre-la-montre, souffre d'une fracture d'une vertèbre et doit renoncer à poursuivre le Tour de France, a annoncé samedi soir son équipe Katusha.

Tony Martin a été pris dans la chute survenue à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée de la 8e étape à Amiens. Après la fin de la course, qu'il a terminée en 170e et dernière position (à 11 min 05 sec du peloton), le coureur allemand est allé passer des examens médicaux qui ont permis de diagnostiquer une fracture de la première vertèbre. Son homonyme, l'Irlandais Dan Martin, a lui aussi chuté en fin d'étape.

The Images of the crash of @tonymartin85 - filmed from inside the peloton. It doesn’t look good. Take your time to recover, Tony !#TeamKatushaAlpecin #raceasafamily - compression fracture of the spine (first vertebra of the lumbar spine (L1)) pic.twitter.com/HQETquxTQx