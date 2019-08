Douze équipes masculines, trois féminines et une mixte ont pris part au Tour du Mont-Blanc en mountain bike électrique, qui s'est déroulé, en trois jours, mercredi jeudi et ce vendredi. Cette course en trois étapes se disputait sur une longueur de 290 kilomètres, pour un dénivelé de 16’031 mètres.

Lors de chacune des trois étapes, les participants ont pu utiliser quatre batteries de 500 watts/heure. Ils sont partis avec deux batteries (une sur le vélo et une autre dans le sac à dos), qu’ils ont remplacé au ravitaillement à mi-course.

La victoire finale est allée au duo de Martigny formé de Florian Golay et Olivier Grossrieder. Vainqueurs des deux premières étapes, les deux Valaisans ont assuré ce vendredi, terminant à la deuxième place de la 3e et dernière étape, juste derrière les Alémaniques Christoph Sauser et Silvio Bundi. Le duo français Kenny Müller-Olivier Giordanengo a pris la troisième place de l'étape. Au classement général final, Golay-Grossrieder précèdent Sauser-Bundi (deuxièmes) et Müller-Giordanengo (troisièmes).

C'est l'Italien Marco Aurelio Fontana, médaillé de bronze au cross-country des JO de Londres 2012, qui a franchi la ligne en premier dans le Bike-Park de Verbier, mais comme il n'était pas accompagné par son coéquipier (ce dernier a abandonné le premier jour), il n'a pas été classé.

Chez les dames, la victoire finale est allée à la Suissesse Nathalie Schneiter, qui était associée à la Britannique Tracy Moseley.