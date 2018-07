Non. Le maillot jaune Greg Van Avarmaet et ses compagnons d'échappée n'ont pas eu d'hallucination dans la montée vers La-Roche-Sur-Foron pendant la première étape de montagne de ce Tour de France 2018 (remportée par le Français Julian Alaphilippe).

Ils ont bien vu un vététiste se propulser plusieurs mètres au-dessus du sol juste devant eux (voir vidéo ci-dessus). Heureusement, l'homme n'a pas gêné les coureurs et a pu assurer sa réception après cette tentative extrêmement dangereuse.

Do *NOT* try this at home... #TDF2018 pic.twitter.com/8lgr6MBh92