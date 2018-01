En tournage pour la chaîne ABC, la présentatrice australienne est loin de se douter de ce qui se trame dans son dos. La course cycliste féminine du Tour Down Under bat son plein, quand un camion surgit à grande vitesse en direction de l’arrivée.

L’imposant véhicule et son chargement heurtent l'arche gonflable indiquant la ligne d’arrivée. Stupéfaite, la présentatrice reste bouche bée !

Spectateurs et organisateurs remettent rapidement l'arche sur pied et la fin de la course se dispute sans imbroglio. Ouf!

A hay truck has ploughed through a Tour Down Under finish sign in front of a shocked ABC News TV crew.

