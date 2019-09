Une année avant de couronner un grimpeur à Martigny, le maillot arc-en-ciel peut, cette année, être la cible de nombreux profils différents. Car sur le tracé entre la ville de Leeds et l’arrivée dans la station thermale, située dans le comté du Yorkshire du Nord, où sept tours de circuit sont prévus, il faudra tout simplement être «costaud» pour l’emporter et chiper sa tunique au vétéran Alejandro Valverde. Qui fait partie des outsiders, soit dit en passant…

Les quelque 280 kilomètres du parcours anglais ont la particularité de présenter leurs principales difficultés en début de journée. Les coureurs devront grimper des côtes aux doux noms de Cray (3,9 km à 4,3% de moyenne/pente maximale 9,1%), Buttertubs (5,7 km à 5,2%/11,6%) et Grinton Moor (4 km à 5,3%/8,9% ), toutes situées avant la mi-course. Ensuite, près de 60 bornes seront sans doute exposées au vent, surtout à la fin du mois de septembre dans le Centre-Nord de l’Angleterre.

Les coureurs aborderont ensuite le parcours dans les alentours de Harrogate. Ils devront effectuer sept rondes de ce circuit de 14 kilomètres. Celui-ci s’annonce technique, mais il n’y a pas forcément de difficultés à même de créer une sélection. Attention toutefois, ce Mondial se joue sur quelque 280 kilomètres, une distance que le peloton n’a parcourue qu’à une reprise cette saison (Milan-Sanremo, 7 km de plus).

Les grimpeurs n’ont aucune chance de faire la différence avant la ville d’arrivée, mais une sélection peut potentiellement s’opérer. Il faudra alors compter les sprinters rescapés et surtout le nombre de leurs coéquipiers. Car à Harrogate, ce sont les punchers qui vont prendre le relais et mettre à mal les équipes des équilibristes des derniers hectomètres. Il faudra alors chercher un vainqueur potentiel parmi les spécialistes des Flandriennes et/ou des Ardennaises.

L’approche de la ligne d’arrivée n’est pourtant pas si difficile. On roule d’abord sur Otley Road, en ligne droite sur près de deux kilomètres en légère montée (environ 60m. de dénivelé). On tourne alors à droite le long de Pot Bank, quasiment tout droit également. Mais ce sont les six derniers kilomètres qui vont décider du vainqueur.

Il y a d’abord un faux-plat d’une borne (70 m.), avant un vrai gymkhana en ville et une petite bosse juste avant la ligne, dont le pied est à plus de 10%. De quoi flinguer plusieurs fois, avant l’ultime passage. Mais attention aussi aux descentes, dont une est particulièrement tortueuse.

3 tricky spots on the circuit:

5km: 1st descent twists steeply down and over a wide bridge.

7.5km: Narrow, twisty bridge before key climb.

10km: Off-camber left hander with lots of white paint and metal squares for the Zebra crossing.https://t.co/xLK7p1QHif#Yorkshire2019 pic.twitter.com/9zC0IwRSNA — VeloViewer (@VeloViewer) September 22, 2019

Mais le principal «adversaire» du peloton viendra sans doute du ciel et c'est ce que les coureurs redoutent le plus. Si la course des dames de samedi s'est déroulée dans de bonnes conditions pour une fin de mois de septembre dans le Yorkshire, il ne devrait pas en être de même pour ces messieurs dimanche. Ça risque d'être un sacré chantier et l'UCI peut potentiellement neutraliser la course si celle-ci devient trop dangereuse.

Robin Carrel, Harrogate