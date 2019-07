Vendredi, alors qu’un déluge de grêle s’abattait sur la région de Tignes, les organisateurs du Tour de France n’avaient pas tergiversé longtemps : ils ont neutralisé la 19e étape, la sécurité des coureurs n’étant à ce moment-là plus garantie…

Au lendemain de cette étape dantesque, les organisateurs d’une course en Catalogne ont été beaucoup moins raisonnables. Alors même que des trombes d’eau avaient déjà inondé les routes empruntées par les coureurs, ils ont malgré tout laissé la course se poursuivre comme si de rien n'était. Du coup, des participants de la «Volta al Penedès», une course réservée aux juniors, allaient se retrouver piéger par les éléments et certains être même symboliquement englouti par la rivière qui s'était formée en raison de la rapide montée des eaux.

Estos dos vídeos me han llegado de la primera Vuelta al Penedes, categoría juniors.

Me parece lamentable la situación en la que han corrido estos futuros profesionales.

Creo que tanto el arbitro principal como la organización se tendrían que haber puesto de pic.twitter.com/z0BB4mjD2O — Nieves Moya (@NievesMoya) 28 juillet 2019

A l’origine des vidéos publiées sur tweeter, Nieves Moya n’a pas craint de fustiger le comportement des organisateurs de la course. «Cette absurdité aurait dû être évitée. Elle a mis en danger la santé de plusieurs coureurs. Il faut séparer la sécurité de la sécurité financière», a-t-elle dénoncée.

La Volta al Penedés no para por el temporal y pone en peligro a varios ciclistas.

Increible pic.twitter.com/mTtDizEi7K — Fuí, Soy, Seré (@alvarobg31) 28 juillet 2019

Dans la foulée, plusieurs internautes ont manifesté leur colère. «Il y a deux infinis: l'univers et la stupidité humaine», écrit l’un d’eux.

Manifestement, il fallait bien achever, ou dans le cas présent noyer, les cyclistes…