Le terrible parcours d’Innsbruck a rendu son verdict: c’est Alejandro Valverde qui portera le maillot arc-en-ciel pour une année après sa victoire acquise de haute lutte dans le Tyrol. Cinquième de la dernière Vuelta, l'Espagnol a déposé ses derniers concurrents au sprint dans les rues d’Innsbruck.

Valverde s’était détaché en compagnie de Romain Bardet (2e sur la ligne) et Michael Woods (3e) dans l’ascension décisive surnommée «l’Enfer d’Höttinger». Avec son passage à 28%, qui a forcé de nombreux coureurs à zigzaguer sur le bitume, elle a comme prévu servi de juge de paix pour le peloton des «survivants» après quelque 250 kilomètres de course. Le Néerlandais Tom Dumoulin est revenu sur le trio dans la descente, mais il a finalement terminé 4e.

Six podiums, mais jamais vainqueur

Souvent battu pour un rien lors des derniers Championnats du monde, Valverde s’est montré particulièrement ému, lui qui était monté à six reprises (!) sur le podium des Mondiaux, la première fois en 2003.

«C’est incroyable de m’être battu si longtemps pour ce titre et que je parvienne enfin à le remporter. Toute l’équipe d’Espagne m’a permis de me retrouver idéalement placé avant la dernière montée.»

Mathias Frank meilleur Suisse

Cité comme le grand favori de la course parmi l’armada français, Julian Alaphilippe a étonnamment lâché assez tôt dans la montée finale. Côté suisse, Mathias Frank (26e) et Sébastien Reichenbach (32e) ont accompagné le groupe principal jusqu’au pied de la dernière difficulté, avant de logiquement s’effacer devant les meilleurs puncheurs de la planète.

???? @alejanvalverde ???????? "It's incredible, after missing it for so many years! It's a victory for the team"#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/EdjxJfjHR4