A 24 ans, Mathieu van der Poel (Corendon), qui est le petit-fils de Raymond Poulidor, a privé du succès le Danois Jakob Fuglsang et le Français Julian Alaphilippe, longtemps seuls en tête. Au palmarès, le Néerlandais, champion du monde de cyclo-cross, a succédé à son père Adri, vainqueur en 1990.

???? INCROYABLE AMSTEL GOLD RACE ! ON A DU MAL A S’EN REMETTRE ! Mathieu van der Poel gagne sur l’un des scénarios de classiques le plus hallucinants de l’histoire. BOUM ! pic.twitter.com/l6ZLvf3ySp — Roue Libre (@en_rouelibre) 21 avril 2019

Fuglsang et Alaphilippe qui s'apprêtaient à se disputer la victoire, ont vu d'abord revenir à 900 mètres de la ligne le Polonais Michal Kwiatkowski. Quelques instants plus tard, c'est tout un groupe qui a effectué la jonction. Aux 300 mètres, van der Poel a entamé un impressionnant déboulé qui a tout emporté. L'Australien Simon Clarke n'a pu que rester dans sa roue pour s'adjuger la deuxième place.

«J'ai du mal à comprendre encore ce qui s'est passé», a réagi le vainqueur du jour, qui est resté pendant quelques instants au sol après son effort total. Dans l'euphorie du public, qui attendait un succès d'un coureur néerlandais depuis 2001, il a tenté d'expliquer: «Il me restait encore de la force dans les jambes. On a roulé à bloc dans le groupe. J'espérais que, devant, ils (Alaphilippe et Fuglsang) se regardent. Mais c'est seulement à 300 mètres de la ligne que je me suis rendu compte que c'était possible de gagner.»

Alaphilippe n'est pas allé au bout

Dans la course, longue de 265 kilomètres, le champion des Pays-Bas avait ouvert les hostilités, à 43 kilomètres de l'arrivée, derrière une échappée matinale qui était condamnée. Mais c'est Alaphilippe qui a porté quelques minutes plus tard l'attaque décisive. Le Français s'est détaché dans l'Eyserbosweg, à 37 kilomètres de l'arrivée, suivi seulement par Fuglsang. Les contre-attaquants (Kwiatkowski et Trentin) ont stabilisé l'écart à une vingtaine de secondes mais sans pouvoir revenir sur le duo de tête. L'écart a toutefois diminué à l'approche de l'arrivée, jusqu'à ce final déroutant, surtout pour Alaphilippe, présumé le plus rapide au sprint dans l'échappée.

Van der Poel a signé son deuxième succès au niveau WorldTour après sa victoire dans A Travers la Flandre le 3 avril. En un mois, le prodige néerlandais a gagné cinq courses, à chaque fois de superbe manière. (nxp)