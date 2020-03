«Nous travaillons sérieusement sur un projet d'une course par étapes féminine. Nous avons la volonté de l'organiser à court terme. On veut parler à tout le monde, pas seulement à 50% de la population», a affirmé Christian Prudhomme, le patron du Tour, dans les colonnes du «Télégramme» de mardi.

Les organisateurs de la plus grande course cycliste du monde relanceraient ainsi une épreuve qu'ils avaient abandonnée en 1989. Elle avait, à l'époque, lieu en marge de la course masculine et disposait ainsi d'une belle visibilité. «Avant le passage de la course hommes, ce n'est plus possible, a toutefois assuré Prudhomme dans le journal breton. Le Tour de France a grossi, la société n'est du tout plus la même. C'est désormais injouable.»

Il y a plus de trente ans, le «Tour cycliste féminin» était devenu la «Grande Boucle féminine», disparue quant à elle en 2009. Cette dernière avait couronné la Suissesse Priska Doppmann il y a de cela 15 ans. Depuis six ans, les femmes ont dû se contenter de «La course by Le Tour de France», en lever de rideau d'une des dernières étapes de la Grande Boucle des messieurs.

La nouvelle épreuve par étapes «ne sera pas pendant le Tour de France, mais ce sera pendant l’été», a ajouté l'ancien commentateur de France Télévisions, augurant d'une première course au mois d'août 2021.