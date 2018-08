Gino Mäder s'est illustré sur le Tour de l'Avenir, sorte de mini-Tour de France des M23 par nations. Dimanche, il s'est offert l'ultime étape sur un parcours de 117km entre Bessans et Saint-Colomban-des-Villars (Savoie). Le coureur de l'équipe valaisanne IAM Excelsior (21 ans) a terminé devant l’Irlandais Edward Dunbar et le Français Clément Champoussin. Parti dans la descente du col du Chaussy, le grimpeur bernois a été repris à cinq kilomètres de l'arrivée par trois poursuivants, avant de parvenir à battre ses adversaires au sprint et à la photo-finish.

Au classement général, Mäder, déjà vainqueur de la 8e étape vendredi, termine à la 3e place derrière le Slovène Tadej Pogacar et le Néerlandais Thymen Arensman. Pogacar a connu une frayeur dans la descente du Chaussy, où il est parti à la faute. Le maillot jaune a cependant pu revenir sur l’avant de la course, terminant 6e de l’étape.

