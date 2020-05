Je m’y vois déjà… Nous sommes le 25 octobre et, au réveil, il a fallu reculer sa montre d’une heure et redormir autant. Là, ça fait pas mal plaisir, même si l’heure d’hiver n’est pas la plus joviale des deux, mais passons. En sautant du lit, je mets les chaînes sportives et c’est l’orgie absolue d’entrée. La plus belle journée de l’année, au moins.

D’abord, on commence par le dessert. Oui, c’est comme ça, la crise du coronavirus a un peu tout chamboulé. On débutera donc cette belle journée avec la dernière étape du Tour d’Italie. Une procession tranquille entre Cernusco sul Naviglio et la traditionnelle arrivée à Milan, toute plate? Et bien non.

Ce sera un contre-la-montre individuel de 16 bornes et demie qui pourrait bien décider du vainqueur du Tour d’Italie, le dernier jour de compétition. Il faudra, pour être encore dans le coup, avoir bien géré la semaine précédente, avec quatre étapes de montagne et des arrivées à Piancavallo, à Madonna di Campiglio, aux Lacs de Cancano et à Sestrières. Pas mal, hein? Vous n’avez pourtant encore rien vu.

Parce que quelque 1000 km plus à l’Ouest par la route, les forçats du bitume s’attaqueront pour leur part à un monstre, qui prendra la forme de la 6e étape du Tour d’Espagne. Le premier tracé montagneux de la Vuelta 2020 est court (moins de 140 km), mais intense. Ce jour-là, il faudra gravir rien de moins que le Portalet (1re catégorie) et l’Aubisque (hors-catégorie), avant de se coltiner une arrivée au sommet du Tourmalet (hors-catégorie)!

J’en ai des frissons à la télécommande. Arriver à 2115 mètres d’altitude à la fin du mois d’octobre dans les Pyrénées, avouez que c’est plutôt osé. A voir ce que les équipes pourront proposer comme leaders pour la compétition ibère, parce qu’il y a de la concurrence ce jour-là. En effet, un peu plus de 1000 km au Nord-Nord-Est, se courra simultanément un Monument du vélo.

Hé oui, c’est la cerise sur le gâteau-dessert que j’évoquais plus haut dans cet article: le 25 octobre aura lieu également Paris-Roubaix, la plus belle Classique du calendrier cycliste. Au cœur de l’automne, alors que le soleil se couchera aux alentours de 17h30 dans le Nord de la France, les plus costauds de la petite reine s’expliqueront sur 259 bornes et trente secteurs pavés! Je les vois déjà arriver sur le mythique Vélodrome à la lumières des phares des motos et des voitures suiveuses...

Une folie à la mesure du nouvel agenda proposé mardi dernier par l’Union cycliste internationale, c’est vrai. Une journée incroyable, qui ne sera possible que si les conditions sanitaires le permettent, alors que l’entier de la saison des grands Tours et des Classiques ou presque a été compressé en trois mois et demi, c’est vrai aussi. Mais un sacré objectif, qui va donner des perspectives géniales aux coureurs, confinés sur leur home-trainer depuis plus de deux mois.

Robin Carrel