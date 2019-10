Le Néerlandais Edo Maas, de l'équipe Espoirs de Sunweb, est aujourd'hui paraplégique et «a peu d'espoir de retrouver l'usage de ses jambes», après avoir été heurté par une voiture lors d'une course en Lombardie, a annoncé son équipe dans un communiqué.

«Lors du Piccolo Lombardie (ndlr: l'équivalent du Tour de Lombardie pour les espoirs), Edo Maas a été percuté par une voiture, qui était entrée sur le parcours, lors de la descente de la Madonna del Ghisallo», a rappelé Sunweb.

After a crash at #PiccoloLombardia caused severe injuries, we have an update on @EdoLM's condition.



This news is extremely difficult for Edo, his family and teammates to process. Through it all, we will always remain #TogetherForEdo?



???? https://t.co/9sKt6cQr9r pic.twitter.com/Xm9M7Hb8A7