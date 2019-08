Le sublime du Grand Raid se nourrit de ses paysages et de sa difficulté. Deux «ingrédients» qu’il est difficile de décrire tant il faut surtout les vivre. Heureusement, Adrien Chenaux avait le sourire communicatif, samedi midi, juste après sa très belle sixième place derrière le «mythe» de l’épreuve Urs Huber (sixième victoire). L’ancien champion suisse amateur du contre-la-montre – 5e du Grand Raid en 2017 – venait en effet de vivre un épisode intense et il avait envie de le raconter.

«J’ai eu des crampes terribles au pied du Pas de Lona et j’ai dû me coucher, explique-t-il. Je ne sais pas si c’est le fait de descendre du vélo et de solliciter différemment les muscles, mais je ne pouvais plus les contrôler. J’étais tétanisé; une douleur à hurler.»

Longtemps au contact des meilleurs, Adrien Chenaux se retrouve alors un court instant démuni. Jusqu’à l’arrivée d’un «sauveur anonyme». «Un populaire s’est occupé de moi. Il m’a tenu les jambes en l’air, m’a fait respirer calmement. Il m’a parlé. Il a tout fait juste. Cette sixième place, je la lui dois.»

Ajouté aux pastilles de sel prodiguées par ses deux ouvreurs, le soin personnalisé de ce coureur anonyme requinque alors presque totalement le Fribourgeois: «J’ai juste été rattrapé par mes crampes dans les derniers kilomètres de la descente vers Grimentz. Il a sauvé ma sixième place. Et surtout, je vais en garder un souvenir pour la vie. Ce mélange de souffrance et de plaisir, et cette solidarité entre les concurrents sur le parcours, c’est ça, le Grand Raid!»

Reste cette question: le meilleur Romand et le «sauveur anonyme» vont-ils se retrouver autour d’une raclette pour fêter leur association de fortune? «J’espère bien le retrouver. Il avait une tenue assez originale, je devrais réussir», souriait le Fribourgeois, ravi de sa course et de la rencontre qui la marquera à jamais.