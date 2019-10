Une page du cyclisme suisse va se tourner l’été prochain. Michael Albasini, âgé de 38 ans, a décidé qu’il mettrait un terme à sa carrière après le Tour de Suisse 2020, qui sera son 16e. Le Thurgovien de l’équipe Mitchelton-Scott, dont le premier contrat professionnel avait été signé avec l’ancienne formation suisse Phonak, avait notamment remporté le Tour de Catalogne en 2012, ainsi qu’une étape de la Vuelta l’année précédente. Albasini a aussi enlevé trois étapes du Tour de Suisse (2005, 2009 et 2012) et sept au Tour de Romandie (entre 2014 et 2017).

Le coureur, qui avait rejoint l'équipe Mitchelton (à l'origine Orica-GreenEdge) dès sa création en 2012, aura signé 18 succès professionnels sous les couleurs de la formation australienne.

«Cette saison, ça devenait plus difficile de trouver la motivation et de la conserver, a admis Albasini dans un communiqué distribué par son équipe. Ça m'a coûté en temps, toujours plus en énergie. Cette décision me permet d'avoir ma ligne d'arrivée en vue et c'est la meilleure façon d'arrêter. Je n'ai pas d'objectifs pour cette dernière partie de ma carrière. Je veux juste réussir ma préparation, tout faire correctement et atteindre le plus haut niveau possible. Si j'y arrive, les résultats suivront. Mais je veux me faire plaisir.»