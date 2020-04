«C'est beau de pouvoir terminer sa carrière en course!», disait le Thurgovien, qui aura 40 ans en décembre prochain, en fin d’année dernière. Le septuple vainqueur d’étape sur le Tour de Romandie pensait alors tranquillement prendre sa retraite sur ses routes, lors du Tour de Suisse, au mois de juin. Une magnifique façon de boucler la boucle, pour le coureur de l’équipe Mitchelton-Scott, sauf que la pandémie du nouveau coronavirus a changé la donne.

Celui qui est passé professionnel en 2003 sous les couleurs de Phonak se retrouve mal pris, privé d’adieux. Il prendra tout de même le départ du «Swiss Digital 5» ce mercredi et ça le fait bien rigoler. «C’est très spécial et surtout très, très différent. Ma carrière digitale commence quand l’autre se finit!» Avouez que ce serait tout de même dommage que l’homme aux quatorze Grands Tours débutés et douze terminés (une victoire d'étape sur la Vuelta) en finisse comme ça.

L'espoir de revoir la route

«Du coup, je ne sais pas de quoi sera faite ma fin de saison, avoue le futur quarantenaire. Il faut encore que je voie avec mon équipe si je fais une «vraie» course ensuite. Il faudra regarder aussi quand on pourra vraiment recourir. Mais les chances sont là que je prenne encore un départ sur route.» L’UCI a publié un potentiel calendrier pour la fin de saison et, au vu du rythme effréné qui attend les équipes du World Tour entre juillet et novembre, on voit mal comment sa formation australienne pourrait se passer de son expérience.

Le fils du sélectionneur Marcello Albasini a disputé sa dernière épreuve, la Clasica de Almeria, au mois de février dernier. Il espère vraiment que ce ne soit pas l’ultime. Le Thurgovien a encore un des plus beaux CV du peloton helvétique (classements généraux du Tour de Catalogne en 2012, du Tour d’Autriche 2009, du Tour de Grande-Bretagne 2010 et du Tour des Fjords 2018, en plus de ses victoires d’un jour) et n’a pas encore tout donné. Ce serait dommage de terminer ce joli voyage seul dans son salon.

Robin Carrel