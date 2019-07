Dans le jargon du cyclisme, «rouler d'une jambe», c'est «avancer si facilement qu'on a le sentiment de n'avoir à utiliser qu'une seule jambe au lieu des deux pour pédaler.» Et bien Chris Froome est en train de réinventer la formule. Le Britannique, qui s'est notamment brisé un fémur en juin, est déjà remonté sur un vélo d'entraînement.

Certes, ce n'est justement que sur une jambe, puisque celle qui est brisée a encore besoin de pas mal de convalescence, mais tout de même, l'exploit est de taille. L'Anglais doit tout de même trouver le temps bien long, lui qui rêvait d'égaler Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain avec cinq Tours au compteur, alors que lui n'en a «que» quatre.

On est en droit de se demander aussi ce qu'il en serait advenu de cette Grande Boucle 2019 si le «Kényan blanc» avait été de la partie. Sans lui, l'équipe Ineos n'a certes pas le maillot jaune à trois étapes de la fin de l'épreuve, mais reste la favorite à la victoire à Paris, avec Egan Bernal et Geraint Thomas en embuscade aux 2e et 3e positions provisoires.