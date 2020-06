S'il est difficile de prédire à quoi ressemblera le monde dans deux mois, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France se veut rassurant, alors que le Grand Départ aurait dû être donné ce samedi à Nice. Le patron de l’habituelle grande fête de juillet évoque cette édition qui sera forcément «unique et singulière».

Christian Prudhomme, que va changer ce report de deux mois pour vous?

Ce sera un Tour unique, puisque jamais il n'est parti aussi tard, formellement dans l'été mais en dehors de la période des vacances. Un Tour singulier, il y aura de vraies interrogations sympathiques par rapport aux coureurs, dont la manière de se préparer sera forcément différente cette année. Il fera a priori moins chaud, il y aura sans doute plus de vent. Sur le bord des routes, on peut s'attendre à ce qu'il y ait sans doute moins de monde, mais la fête sera là, dans le respect des mesures sanitaires.

Qu'avez-vous décidé sur le plan sanitaire?

Depuis le début, nous sommes en lien avec les autorités publiques, et avec les instances sportives. J'ai d'ailleurs été frappé par l'unité du monde cycliste et l'écoute des autorités. On a peu communiqué en mars et en avril, en dehors de l'annonce des dates du report, car je trouvais incongru que l'on parle sport à ce moment-là. Mais on a travaillé et on continue à le faire. On va mettre le Tour dans une sorte de bulle sanitaire. Il faut bien comprendre que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on va agir ainsi, alors que notre sport est fondé sur la proximité.

Quel sera votre programme cet été?

J'espère ne pas prendre de vacances avant la Toussaint. Je serai sur un grand nombre d'étapes au jour initial. Et par exemple, le 9 juillet, à la ville départ de Chauvigny (Vienne), j'inaugurerai la place Raymond-Poulidor. Je vais multiplier les rencontres avec des Élus ou des associations.

A quel moment en saura-t-on davantage?

La situation évolue de jour en jour. Le cahier des charges sera défini vers fin juillet-début août. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura une course avec les meilleurs coureurs. La caravane publicitaire aura une centaine de véhicules, soit environ 40% de moins que les années précédentes. La crise économique touche les différents secteurs d'activité.

Et pour les autres mesures?

Il n'y aura sûrement pas de bisous ou d'embrassades lors des cérémonies protocolaires. Et on peut penser que ce n'est assurément pas la meilleure année pour récupérer des autographes. Le public pourra venir sur le Tour mais il y aura probablement un filtrage plus ou moins sévère. Dans les cols, on favorisera ceux qui montent à pied, à vélo ou dans les transports mis en place par les collectivités. Mais, je le répète, la situation évolue de jour en jour. Qu'en sera-t-il dans deux mois?

Le dernier vainqueur du Tour Egan Bernal (maillot jaune) et les autres cracks du peloton seront là. Image: AFP.

Sportivement avec des compétitions qui ne reprennent que 29 jours avant le départ, aura-t-on un Tour au rabais?

Mon seul moment d'inquiétude, c'était quand je me demandais si les coureurs seraient prêts. Parce que changer nos dates OK, mais derrière, il fallait que les autres courses s'organisent pour offrir le temps nécessaire de préparation. Et cela s'est merveilleusement bien passé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura une course avec les meilleurs coureurs. On peut s'attendre à ce qu'il y ait sans doute moins de monde mais la fête sera là. Nous sommes payés pour organiser le Tour. Mais les bénévoles qui travaillent sur d'autres épreuves comme la Route de l'Occitanie ou le Tour de l'Ain auraient pu refuser de décaler leurs dates en fonction de nous. Ils ont tous accepté. J'ai une estime immense pour eux.

Que prévoyez-vous de faire pendant la période initialement prévue du Tour de France (27 juin au 19 juillet)?

Nous tenons à mettre plus que jamais en avant notre soutien à la bicyclette du quotidien, qui fait du bien à la santé, qui ne pollue pas. Nous allons aider le Secours Populaire avec lequel nous travaillons depuis 2008. Nous allons monter aussi avec Emmaüs une opération pour la collecte des vélos usagés et leur réparation, avec les collectivités. Il y a un troisième volet avec Qhubeka, pour fournir des vélos aux gamins des townships en Afrique du Sud. Pour ma part, j'irai sur plusieurs étapes du Tour aux dates initiales, pour répondre aux élus, aux médias.

Est-ce un défi d'organisation?

Le propre de l'organisation est de s'adapter. On a commencé à relever le défi en obtenant l'aval de tous les élus concernés. Ce que j'ai entendu le plus souvent, c'est: «Le Tour sera toujours le Tour». C'était fascinant! Sportivement et médiatiquement, le Tour est le même. En revanche, on a eu des rustines à poser, parce qu'on ne pouvait pas emprunter exactement la même route en septembre. A Lyon, par exemple, on a trois kilomètres en moins sur l'étape, la montée de Fourvière en moins. Mais c'est à la marge!

