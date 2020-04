Certains pays ont dépassé leur pic, atteint le plateau… Ces métaphores potentiellement cyclistes s’appliquent depuis quelques semaines à la pandémie de Covid-19 en France, en Suisse comme ailleurs. Une maladie qui a emporté de nombreuses vies et, bien moins important, toutes les compétitions sportives. Mais l’opium du peuple est forcément une drogue et tous les fans de foot, de hockey, de vélo et on en passe, sont sacrément en manque.

Du coup, la perspective incroyable de pouvoir avoir droit, finalement, à une saison de bicyclette en 2020 a redistribué des sourires dans le public comme des bobs Cochonou au bord d'une Départementale. L’annonce du report de la Grande Boucle a remotivé des centaines de cyclistes professionnels, qui devaient jusqu’ici se contenter de s’entraîner sur des rouleaux à la maison et de se mesurer entre eux sur des programmes virtuels. A quoi bon se faire mal, alors qu’on ne sait pas quand on pourra «compétitionner en vrai»?

Enfin une raison de pédaler

Dès qu’A.S.O., l’organisateur du Tour, et l’Union cycliste internationale ont communiqué le nouveau calendrier, l’ensemble du peloton professionnel avait enfin une bonne raison de pédaler. Peut-être que la grand-messe de juillet décalée de deux mois ne va pas se faire, si le virus persiste. Sans doute qu’il faudra effectuer des adaptations, pour éviter que le public ne se masse en un seul endroit et ne se recontamine parmi. Mais on peut enfin se projeter dans le futur, penser à autre chose et voir plus loin que le couloir de notre appartement qui paraît de plus en plus exigu et ça fait du bien. D'autant plus que s'il se fait, le Tour 2020 va regrouper absolument tout ce qui pourra se faire comme favoris.

En prime, les amoureux de la petite reine se voient concoctés une fin de saison de rêve. En gros, on pourrait courir sans discontinuer de la fin du mois de juillet à mi-novembre. Les Championnats du monde d’Aigle et de Martigny s’élanceront alors que le Tour rejoindra Paris, le Giro se disputera en octobre et la Vuelta, ensuite, devrait se terminer à Madrid en novembre. Au milieu de tout ça, les grandes Classiques devraient être disséminées dans les semaines de libre – on parle d’octobre également pour le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège par exemple –, voire même pendant les Grands Tours. Une vraie orgie! C'est comme si on jouait un Euro de foot, un Coupe du monde et un autre Euro en trois mois, pour grossir le trait!

Mais une telle boulimie de vélo imposera des choix aux cyclistes et ceux-ci seront certaines fois insupportables. Les Tours d’Italie et d’Espagne devront peut-être aussi rogner quelques jours sur les habituelles 21 étapes habituelles d’une grande épreuve... Mais même si Eddy Merckx dit que «caser en un peu plus de trois mois toutes les courses d'une saison et ce ne sera pas possible. Je crois dans la tradition du grand cyclisme et je suis convaincu qu'un Giro doit avoir 21 étapes et durer trois semaines. Les grands tours doivent être ainsi», l’année 2020 est tellement improbable que le vélo peut bien s’offrir une grosse entorse à la clavicule.

La survie comme enjeu

Le sourire de millions de supporters est à ce prix. Mais aussi, et surtout, c’est la survie d’une bonne partie de l’économie cycliste qui en a besoin. Le Tour de France, c’est de 65 à 70% de l’«image» recherchée par un sponsor qui investit dans la bicyclette. Sans ça, le peloton de 2021 pourrait ressembler à peau de chagrin. Mais le plus important, c’est qu’on risque d’avoir une saison de cyclisme concentrée en quatre mois et demi et que pour moi, en tant que fan de vélo, ça me met des étoiles dans les yeux, vous ne pouvez pas imaginer. Du coup, le couloir de mon appartement a l’air des Champs-Elysées et ça me donne envie d’y sprinter.

Il est juste ballot de ne pas arriver à reprogrammer le Tour de Romandie comme préparation au TdF. A la fin du mois de juillet, on aurait presque pu espérer deux ou trois jours de beau!

Robin Carrel