On l’avait connu au cœur des années Phonak, éclaboussées par les affaires de dopage, avec notamment la vraie-fausse victoire de Floyd Landis sur le Tour de France 2006. Il avait ensuite rebondi chez BMC, toujours sous la houlette de feu Andy Rihs. Puis on l’avait un peu perdu de vue, John Lelangue. Jusqu’à ce qu’on le croise, dimanche matin à Saint-Etienne, radieux devant le bus de la formation Lotto-Soudal – il faut dire que la veille, «son» coureur Thomas De Gendt avait réalisé un sacré numéro.

«Hé oui, je suis toujours là», se marre le Belge de 48 ans, avec quelques cheveux blancs mais toujours aussi «fit». S’il avait pris quelques distances avec le World Tour, il n’avait jamais quitté le milieu du vélo. «Fin 2013, je n’ai pas voulu manquer l’opportunité de m’engager auprès de mes amis du Qatar, explique-t-il. Ma mission a consisté à développer une équipe et un calendrier là-bas et à organiser les championnats du monde à Doha (ndlr: octobre 2016). Tout s’est très bien passé.»

Ensuite de quoi John Lelangue est retourné à ses premières amours, au sein de l’Union cycliste internationale. «J’ai notamment travaillé sur le développement du cyclisme en Chine et dans d’autres pays d’Asie, c’était une très belle expérience», sourit-il. Dans tous les bons coups, le Wallon. Il assure d’ailleurs que, «si on n’était pas venu [le] chercher», il serait toujours à l’UCI. «Mais en tant que Belge, je suis évidemment très heureux d’être le manager général d’une équipe belge sur le World Tour.»

John Lelangue, on l’aura compris, s’occupe moins de l’aspect sportif des choses, par rapport aux années Phonak. Il «manage», gère les affaires et ça a l’air de plutôt bien tourner. «Le vélo, c’est désormais un autre monde, avec tous ces nouveaux pays qui arrivent. C’est passionnant, il y a de plus en plus de concurrence.» Et il y a ceux qui, comme lui, parviennent toujours à prendre la bonne échappée.