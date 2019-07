Vous rêvez la nuit d'une attaque de Nairo Quintana? Vous pensez et mangez vélo du matin au soir? Ou alors vous adorez faire la sieste avec le bruit de l'hélicoptère qui filme des châteaux pendant le mois de juillet? Vous attendiez enfin une bonne occasion pour rivaliser avec d'autres Romands et briller grâce à vos connaissances cyclistes? Ce jeu est fait pour vous!

Inscrivez-vous sur le jeu Fantasy Tour de France et rejoignez la ligue de lematin.ch. Vous pourrez y vérifier que vous êtes bien plus malins que moi, qui suis pourtant sur place... Choisissez huit coureurs, marquez des points jour après jour et ridiculisez-moi. Pour ce faire, il vous suffit de chevaucher votre souris et de cliquer sur ce lien.

Honnêtement, il n'y a guère de prix à gagner, sauf la satisfaction de m'avoir fait passer pour un âne. Et c'est déjà pas mal. Comme je suis très fier de mon équipe, la voici en quelques mots.

J'ai misé 20 étoiles sur les valeurs sûres que sont Peter Sagan et Dylan Groenewegen. Le premier, il n'y a plus besoin de le présenter. Il attaque en descente et en montée, sprinte, va remporter un nouveau maillot vert... Bref, il vaut l'investissement. Le second a gagné deux étapes la saison dernière et est dans le gratin des sprinters.

Ensuite, ce sont respectivement 16 et 14 étoiles qui ont été dépensées sur Wout van Aert et Alexey Lutsenko. J'avoue, c'est juste parce que je les adore les deux. Van Aert a été impressionnant sur le Dauphiné, gagnant au sprint et contre la montre, mais est sur le pont depuis le début de la saison et ça doit commencer à piquer. Lutsenko, lui, court un peu à la Vinokourov, son directeur-sportif. Juste ça, ça mérite une récompense.

Pour compléter cette jolie équipe, et comme on n'a pas forcément des étoiles infinies, j'ai misé sur l'Australien Jack Haig. A 25 ans, il commence à être régulier en montagne et il me plait. A ses côtés: Fabio Aru. L'Italien va vite être loin au général et pourra partir de loin en montagne gagner des étapes et me faire des points. J'y crois!

Et enfin, j'ai lâché 13 et 12 étoiles sur Peio Bilbao et Maximilian Schachmann. Le premier est un grimpeur comme on les aime, même s'il risque de devoir courir pour son leader Fuglsang. A voir s'il a des bons de sortie. Le deuxième est un énorme rouleur, qui passe parfaitement les bosses. Il aura sa chance.

Vous pensez pouvoir créer une meilleure équipe? OK, chiche?