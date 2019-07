Cette fois c'est terminé! A Paris dimanche, c'est la Deluche Team qui a confirmé a large suprématie sur la ligue Fantasy de lematin.ch. Cette formation a aussi presque régné sur le monde, puisqu'elle a fini quatrième de toutes les ligues du Tour! Fort, parce qu'il devait y en avoir au moins 100'000 en lice! Ou alors y a-t-il triche là derrière? On le saura peut-être, comme pour le vélo, dans quelques années...

Derrière, Les Chambres à Air Percées et Anakin Racing Team montent sur le podium et méritent une mention plutôt très bien. Ensuite, Büb, Arod, Fufu Team et Brian Sumi ont aussi fait assez fort, tous à moins de 310 points du podium. Mentionnons aussi la très bonne tenue de notre collègue regretté Stphane Combe (10e), qui montre pourquoi c'était lui notre cador de la bicyclette.

Quant à moi, j'ai payé des choix de cœur. Tel un Yoann Offredo du pauvre, un Stéphane Rossetto en moins fort, bref, un coureur français en quête de prix du plus combatif, j'étais souvent dans les échappées et quasiment jamais gagnant. Du coup, je me traîne très loin dans notre division et je suis ridicule au niveau mondial, avec une horrible 41'679e place! Autant dire que s'il y avait une relégation...

Une bonne leçon pour l'avenir. Désormais, quand on lancera une nouvelle ligue Fantasy, j'y serai préparé, quitte à trouver des logiciels pour tricher et ne pas laisser toutes les Deluche Team de ce monde dominer le classement sans vergogne. L'important, c'est peut-être de participer, mais quand même pas de se ridiculiser! Merci en tous cas de votre participation, vous étiez bien plus qu'on ne le pensait. Et ça fait plaisir, tout en atténuant un peu la défaite.

1. Deluche Team 14'137 points

2. Les Chambres à Air Percées 12'710 points

3. Anakin Racing Team 12'639 points

4. Büb 12'547 points

5. Arod 12'375 points

6. Fufu Team 12'355 points

7. Brian Sumi 12'332 points

8. The Courageous 8 12'209 points

9. Rias 12'096 points

10. Stéphane Combe 12'074 points

11. Tch1p 12'047 points

12. Valstar 11'957 points

13. Team Mery 11'921 points

14. Karlberg17 11'891 points

15. Ebh 11'841 points

16. Yellowstone 11'834 points

17. Matbzh 11'783 points

18. Michael Travaletti 11'691 points

19. Vivzo Cycling 11'644 points

. Michael Moret 11'644 points

Puis: