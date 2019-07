On dirait Lance Armstrong dans la montagne. Marco Pantani dans le Ventoux. Eddy Merckx un peu tout le temps. La «Deluche Team» éclabousse de sa classe les ligues LeMatin.ch de Fantasy Tour de France. Pire, cette formation n’est pas loin de régner sur la planète, en étant actuellement troisième mondiale de ce jeu. Pendant que moi, je pointe à une «intéressante» 32'338e place…

Triche, comme Festina? Divination, tel un marabout sénégalais? Ou simplement de gros gains marginaux comme Ineos? On ne le saura sans doute jamais. Le jeu ne semble pas effectuer de contrôles a posteriori. Reste que la performance est assez hallucinante et laisse à penser que la victoire est d’ores et déjà jouée, alors que simplement une semaine de Tour s’est écoulée.

Personnellement, j’ai choisi de rester tranquille ces derniers jours au niveau transfert. Mais une fois passées les dernières étapes de plaine et de moyenne montagne, il sera l’heure de passer en mode attaque désespérée. Comme un Romain Bardet dans la vraie vie.

Comme d’habitude dans ce jeu, les coups de cœur ne fonctionnent que moyennement. Et comme dans le peloton, le froid réalisme d'Ineos finit par payer à la fin. C’est peut-être un peu triste, mais c’est comme ça… Vivement les Pyrénées !

1. Deluche Team 5293 points; 2. Karlberg 17 4534; 3. Les Chambres à air percées 4498; 4. Anakin Racing Team 4495; 5. Arod 4247; 6. Ebh 4234; 7. Valstar 4204; 8. Büb 4193; 9. Team Mery 4173; 10. Röbi 4080.

11. Fufu Team 3993; 12. Alfred 3992; 13. Michael Travalletti 3943; 14. Ça Roule 3932; 15. Tony Rominger 3921; 16. Stéphane Combe 3908; 17. Pinson 3903. 18. Sprebleu 3843. 19. Granado 3827. 20. Team Colombia Aar 3810.

Puis: ... Robin Carrel 3072.