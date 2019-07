Une image rare s'est produite mercredi, alors que le peloton n'avait plus rien à jouer dans l'étape en direction de Gap. Dix kilomètres plus loin, Matteo Trentinallait tranquillement gagner en solo, quand Luke Rowe et Tony Martin, deux pions très importants dans l'échiquier des équipes Ineos et Jumbo-Visma, ont eu une altercation dans la dernière montée, le Col de la Sentinelle, à 8 km de l'arrivée.

Le second a empêché le premier de passer en tête de peloton, le rejetant dans le public. Ils ont ensuite eu une expulsion aussi musclée que le permet les bicyclettes. Pour ces gestes, les coéquipiers de Geraint Thomas et de Steven Kruijswijk ont tout simplement été exclus de la Grande Boucle. Les commissaires de l'épreuve ont pris cette décision après visionnement de la vidéo.

«Ils ont décidé de les expulser les deux de la course. C'est vraiment très dur, a commenté Dave Brailsford, le manager de la formation britannique. Un carton jaune aurait peut-être été suffisant. Je trouve ça sévère.» Surtout que ce sont là deux coups durs pour des coureurs parmi les principaux candidats à la victoire à Paris.

Rowe et Martin ne sont certes pas des montagnards, mais leur travail dans la plaine est très important. Gallois comme Thomas, le coureur Ineos est le vrai capitaine de route de la formation du tenant du titre. L'Allemand, lui, est appelé le «Panzerwagen» pour sa capacité à rouler fort (quatre fois champion du monde du contre-la-montre). Et comme les équipes avaient déjà débuté le Tour avec un coureur de moins...