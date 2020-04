Hé oui, ça peut vous paraître bête, mais j’ai décidé de débattre avec moi-même, plutôt que d’essayer de convaincre un collègue. Simplement, parce que j'ai «le cul entre deux selles». Plus que le cyclisme virtuel, c’est l’ensemble de l’e-sport qui me laisse dubitatif. Je n’arrive pas à me forger une opinion définitive quant à savoir si c’est vraiment du sport ou pas. Dans le vélo sur home-trainer, encore plus que le «simple» fait de jouer avec la manette, il y a certes un effort colossal, mais manque le sel de l’effort en peloton. Arriverai-je à me décider un jour? Pas sûr.

Pour

Le «Digital Swiss 5», comme le Tour des Flandres virtuel au début du mois, permet aux fans de vélo d’avoir leur «shoot» de compétition. Il ne faut pas s’y tromper, si 600'000 Flamands, soit 50% d’audience sur la TV locale, ont suivi la réplique virtuelle de leur Monument, c’est que la chose est intéressante. Cette nouvelle technologie, d’habitude réservée aux entraînements hivernaux des athlètes, mais aussi prisée des cyclotouristes, s’améliore chaque année et devient confondant de réalisme sur certaines applications. La pente est simulée par le rouleau, tout comme l’aspiration ou même le vent.

En prime, pendant cette période de confinement où tous les sports perdent gros puisqu’ils n’ont plus aucune visibilité, les sponsors des équipes cyclistes peuvent compter sur un impact médiatique certes moindre, mais toujours appréciable. Dès mercredi, les villes-arrivées et les régions visitées par ce Tour de Suisse pas comme les autres auront aussi droit à une jolie exposition, car l’application utilisée par cette épreuve a filmé les tracés et le rendu est vraiment impressionnant.

Comme le dit très justement Mathias Frank, «cette crise permet cette nouveauté et de toucher un nouveau marché. C’est un pas logique pour le vélo que d’aller dans cette direction. Pour s’entraîner, c’est une bonne méthode et ça change un peu d’avoir un «smart-trainer» et des plateformes comme ça. C’est intéressant, une autre évolution de l’entraînement indoor. Pour les courses, je doute un peu que ça remplace les vraies en extérieur. Pour moi, ce ne sera pas ma passion, car c'est vraiment une autre façon de courir, un autre effort. Ça peut être intéressant, pour pouvoir notamment interagir avec les autres coureurs et surtout le public.»

Car ces applications permettent ce que la route n’autorise pas: offrir à tout un chacun la possibilité de se mesurer aux plus grands, même si c’est par la magie des internets. Imaginez si Ineos avait voulu réunir les 15'000 fans qui l’ont rejoint il y a dix jours sur Zwift pour une petite sortie virtuelle... Je connais quelques policiers qui se seraient arraché les cheveux. En prime, qu’ils soient pour ou contre cet outil, les coureurs suisses s’accordent à dire que c’est presque plus dur qu’une épreuve normale et que c’est chaque fois le meilleur qui l’emporte! Ce n’est pas Greg van Avermaet, qui a remporté le «Ronde» le 5 avril, qui dira le contraire.

Contre

Le cycliste est un sportif d’extérieur et le cyclisme une discipline de plein-air, il n’y a rien à redire à cela. A la limite, on pourrait qualifier ce «Swiss Digital 5» de «séance de spinning connectée», car il n’a absolument rien à voir avec le vélo qu’on suit toute l’année au bord des routes ou devant notre petit écran. Ce Tour de Suisse de salon est juste un palliatif pour des sponsors qui voient leur investissement – dont le but majeur est qu'un de leurs éléments fassent le kilomètre 0 et passent trois heures à la télé sur le Tour de France – partir en fumée.

Que ce soit Zwift, Bkool, Rouvy ou une autre application, on ne s’approche à aucun moment d’une simulation de ce sport. Certaines réussissent à rendre le pédalage plus ou moins facile selon le placement dans le peloton, certes, mais pas tous. En prime, les coureurs techniques, qui savent se faufiler dans le paquet ou attaquer une descente avec des trajectoires magiques et des freinages d’outre-tombe ne peuvent pas compter sur ce talent. Pareil pour la qualité de la chaussée ou les éventuels pavés, qui passent à l’as.

Le seul intérêt de ces compétitions comme le «Digital Swiss 5», c’est donc de savoir qui a les plus grosses cuisses. Stefan Küng nous le disait lundi, «sur cette app’, il n’y a pas d’aspiration. Ce sera chacun pour soi et celui qui mettra le plus de puissance sur la durée va gagner.» En gros, pendant cinq jours, à 17h10 sur RTS2, on va regarder lesquels des trois coureurs choisis par chaque équipe – et encore, Swiss Cycling n’a pas le choix des armes, puisqu’elle prendra les coureurs qui seront laissés libre par leur vraie équipe – est capable de développer le plus de watts par kilos, le fameux «rapport poids-puissance». En prime, il n’y aura absolument pas de course d’équipe possible, puisqu’il est impossible d’aider un éventuel leader en le laissant sucer la roue d’un équipier.

Ceux qui seront devant leur téléviseur assisteront donc à un contre-la-montre individuel, lors duquel les soixante coureurs en lice partiront en même temps. On ne verra qu’un amas de cyclistes virtuels sur une route filmée il y a quelques semaines. Pas d’odeurs de saucisses et de bières, pas de caravanes et de panorama majestueux, juste un ou deux ventilateurs pour avoir un peu d’air dans son salon en espérant que l’un des enfants ne finisse pas avec les doigts dans les rayons. Ensuite, un selfie et c’est fini...

Robin Carrel