Raymond Poulidor est décédé mercredi à 83 ans. L'ancien cycliste que l'on surnommait «Poupou» avait construit sa légende en ne portant jamais le maillot jaune du Tour de France. En quatorze participations à la Grande Boucle, le Français avait terminé trois fois deuxième et cinq fois troisième entre 1962 et 1976 et gagné sept étapes. Le monde du cyclisme professionnel rend hommage à cette véritable figure populaire.

Bernard Hinault: «J'étais plutôt (pour) Anquetil et Merckx»

Le coude à coude entre Raymond Poulidor et Jacques Anquetil dans le Puy de Dôme, lors du Tour de France 1964 reste le principal souvenir de l'ancien cycliste Bernard Hinault sur «Poupou», a confié le quintuple vainqueur du Tour de France à l'AFP. «Personne ne voulait lâcher pendant une bonne partie de la montée. C'était un moment fantastique. Ça a marqué beaucoup de gens. J'ai couru contre lui de 1975 à 1977 mais je n'ai jamais été dans son équipe, donc c'est difficile de parler de l'ambiance qu'il pouvait créer autour de lui. Moi j'étais plutôt (pour) Anquetil et Merckx. J'ai encore revu Raymond cet été, pendant le Tour, et il n'avait pas l'air fatigué. Après le Tour, plus personne ne l'a revu. Il a eu son problème de santé et il ne s'en est pas remis.»

Eddy Merckx: «Un grand ami qui s’en va»

Légende du cyclisme, quintuple vainqueur du Tour de France, le Belge Eddy Merckx (74 ans) a rendu hommage à son ancien rival et ami à l’AFP. Le Français avait notamment terminé deuxième du Tour de France 1974, le cinquième remporté par Merkx.

«C'est une grande tristesse. Pendant ma carrière on était adversaires, mais après je l'ai côtoyé souvent (...) j'ai passé des vacances avec lui, une semaine de neige à Combloux dans les Alpes française. C'est une grande perte, un grand ami qui s'en va. En juillet à Bruxelles, on avait passé l'après-midi à regarder à la télévision l'étape du contre la montre par équipes du Tour de France, à trois: Raymond, Alain Courtois (élu belge, figure du monde sportif, ndlr) et moi. C'est un grand monsieur qui s'en va, un grand personnage, un monument en France. Il était aimé par tous les Français.»

Christian Prudhomme : «Poulidor rapprochait les générations»

Ancien journaliste devenu Directeur du Tour de France (depuis 2007), Christian Prudhomme (59 ans) nous a livré son hommage malgré les nombreuses sollicitations et juste avant une intervention télévisée en direct en France.

«C’est le départ d’un monument du cyclisme. Par sa longévité, par ses performances, pour ses quatorze tours de France et ses huit podiums. Mais Raymond Poulidor représentait bien plus que le cyclisme et le sport. C’était un nom qui était passé dans l’usage courant. On parlait encore récemment des Poulidor du Goncourt ou de la politique. Au bord de la route du Tour de France, en juillet 2019 encore, on pouvait lire des pancartes «Allez Poupou» ou «Poupou revient». C’était quelqu’un issu du monde rural, plein de bonhomie, qui rapprochait les générations. Outre ses qualités physiques exceptionnelles, il incarnait des valeurs de travail. Le fait qu’il n’ait jamais porté le maillot jaune a fait sa légende. L’ancien président Georges Pompidou disait de Poulidor qu’il avait un nom de premier ministre. Il était toujours là sur le Tour de France et avait un véritable sens de l’humour. Il narrait parfaitement les histoires. Le hasard de la vie fait que le 9 juillet prochain, l' étape du Tour de France entre Chauvigny et Sarran en Corrèze s’arrêtera dans le fief des Chirac. On imaginait pas que l’ancien Président ne soit plus là au moment de concevoir le Tour. Et cette même étape passe par Saint-Léonard-de-Noblat, la ville où habitait Poulidor. Nous voulions nous organiser pour y être avec Raymond mais il ne sera plus là. Je pense aussi à l’avenir et à son petit-fils Mathieu van der Poel, qui outre son immense talent, va avoir l’envie d’honorer la mémoire de son grand-père. À ses 80 ans, Raymond m’avait confié son admiration pour son petit-fils qu’il jugeait comme un véritable cador.»

Jean-Luc Gatellier: «Il se nourrissait de la volonté d’être aimé»

Journaliste au quotidien français l’Equipe et spécialiste de cyclisme, Jean-Luc Gatellier a côtoyé Raymond Poulidor ces trente dernières années et a été en contact avec son entourage ces derniers temps. Il a confié au «matin.ch» ses souvenirs du personnage.

«C’est comme un chêne qui vient d’être abattu. Raymond Poulidor a souvent dit qu’il mourrait le jour où il perdrait le contact humain. Il avait peur de ne plus être aimé. Il faut savoir qu’il a passé sa vie dans sa voiture, sillonnant la France pour rencontrer son public. Souvent des centres commerciaux où il signait des livres, écrivait des messages personnalisés et parlait énormément avec les gens et faisait des photos. Les grands-parents ou les parents le présentaient aux petits-enfants, car Poulidor était intergénérationnel. Il y restait parfois huit d’heures de temps et m’y donnait souvent rendez-vous pour des interviews. Mais il était aussi présent sur des courses ou d’autres manifestations. Raymond n’a pas connu beaucoup de soucis de santé mais a eu une infection pulmonaire après le Tour de France 2019. Il a malgré tout continué à aller voir les gens et a pris des risques insensés, comme s’il voulait mourir sur les planches. Ce n’était plus possible depuis son hospitalisation le 27 septembre dernier et il s’est peu à peu laisser mourir. Je suis allé chez lui l’an dernier, dans sa vieille maison du Limousin achetée en 1962 avec son premier grand salaire. Il n’y avait ni photos ni trophées. Poulidor se nourrissait de la volonté d’être reconnu et aimé. Il était heureux de ne pas avoir porté le maillot jaune, car le charme aurait été rompu. Il m’avait aussi confié qu’il ne se considérait pas comme malchanceux, car il était tombé d’un arbre à six ans et s’estimait très chanceux pour cela. Il plaisantait aussi volontiers de son avarice et se justifiait en expliquant qu’il n’avait pas eu un seul sou dans sa poche jusqu’à ses vingt ans. Il était fils de paysans dans la Creuse et adorait l’école. Mais il a dû quitter l’école à 14 ans et en avait terriblement souffert. Il y avait beaucoup de frustration, qu’il a réussi à combler.»

Propos recueillis par Sylvain Bolt/AFP