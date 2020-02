Les quatre pistards suisses - le Vaudois Robin Froidevaux, le Thurgovien Stefan Bissegger, le Thurgovien Claudio Imhof et le Vaudois Cyrille Thièry - ont terminé au huitième rang des qualifications en 3'52''888 et ont ainsi obtenu leur sésame pour Tokyo 2020. A Berlin, théâtre des Championnats du monde, ils seront de retour sur la piste mercredi soir (20h48) et défieront l’Australie en quarts de finale. Mais leur objectif est d’ores et déjà atteint.

A noter également que le Danemark a battu le record du monde de la discipline lors de ces mêmes qualifications en 3’46’’579. Avec une vitesse de 63,554 km/h, les Danois effacent la marque de 3’48’’012 réalisée par l'Australie le 28 février 2019 à Pruszkow (Pologne). Les nouveaux recordmen sont Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg Madsen et Rasmus Pedersen.