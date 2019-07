Forcément, en voyant la chose à peine arrivé en France, dans un kiosque de Reims, on a craqué. Pour quatre euros, on s’est offert «La collection officielle de stickers 2019». On savait que c’était une mauvaise idée et qu’on allait le payer cher, au propre comme au figuré, mais notre âme d’enfant a tendance à systématiquement reprendre le dessus dans ces moments-là.

On a attendu une terrasse à Colmar, lieu d’arrivée de l’étape de mercredi, pour ouvrir notre si beau paquet. Les désillusions allaient s’enchaîner. Seuls deux paquets de cinq autocollants étaient livrés avec la chose, aux côtés d’une boîte à construire soi-même et d'une carte spéciale en hommage au Tour 1989, gagné par Greg Lemond pour huit secondes face à Laurent Fignon.

Bon, le hasard a voulu que, parmi nos stickers «gratuits», on tombe notamment sur Eddy Merckx, une moitié de l’équipe «suisse» Katusha, Dylan Groenewegen et Valentin Madouas. Pas mal… Dans la seconde, on devra se contenter d’un hommage à Bradley Wiggins, premier Anglais vainqueur du Tour en 2012, ainsi que de deuxièmes couteaux comme Domenico Pozzovivo ou Yukiya Arashiro.

De quoi donner envie de vite aller en racheter d’autres (à un euro le paquet de cinq). Alors on les colle vite fait, on met les cartes spéciales dans la boîte qu’on a réussi à monter en bien moins de temps qu’une armoire Visthus d’Ikea, et on va aller hanter les kiosques de France et de Navarre ces prochaines jours, c’est sûr. C’est rapidement addictif ces petites choses! En tout, il y a 42 cartes spéciales. Ajoutez huit équipes de 22 coureurs et deux demi-cartes par formations… Aïe.

En vente depuis le mois de mai, la bagatelle de 150'000 albums ont été distribués en France. Panini s'était déjà essayé au cyclisme au début des années 70, avec «Sprint». A l’époque, il couvrait toute la saison de vélo et pas seulement la Grande Boucle. Honnêtement, on n’a pas encore vu de gamins s’échanger des doubles au bord des routes depuis le départ. Peut-être que ça commencera plus fort jeudi, après la victoire de Thibaut Pinot à la Planche-des-Belles-Filles.