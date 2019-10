La course des Mondiaux en Grande-Bretagne était longue. Très longue. Trop longue pour les accompagnateurs de l'équipe d'Irlande. Morts de faims dans leur voiture, ils ont trouvé un moyen pas comme les autres de se restaurer en pleine épreuve. On connaissant les ravitaillements volants dans le cyclisme, là on a sans doute vécu une première.

Il faut dire que la journée a été longue, dimanche... Les coureurs sont partis à 9 heures du matin de Leeds et arrivés aux alentours de 16h30 à Harrogate. Alors les Irlandais ont passé commande de pizza en pleine course et sont sont fait livrer à un de leurs premiers passages sur la ligne. Bien joué tactiquement, non?