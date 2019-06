Contrôlé positif à l’EPO en début de saison sur le Tour du Haut-Var, Jarlinson Pantano a annoncé son retrait du cyclisme professionnel. Le Colombien de l’équipe Trek-Segafredo, âgé de 30 ans, a évoqué dans les médias de son pays les raisons qui le poussent à ranger son vélo. «J'ai décidé de ne pas me battre. J'ai décidé de ne pas combattre l'UCI, car cela coûte beaucoup d'argent. Je ne veux pas entraîner ma famille là-dedans. Je n'ai plus rien à prouver et je ne garde aucune rancune. Je ne garde que des bons souvenirs de ma carrière de cycliste.»

L’ancien grimpeur de la formation suisse IAM, vainqueur d’une étape sur le Tour de France en 2016, continue néanmoins de clamer son innocence et n’explique pas la présence du produit dopant dans son organisme. «J’avais encore deux ans de contrat et aucune raison de tricher.» (nxp)