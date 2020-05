Dans la journée de mardi, David Lappartient, président de l'UCI, a communiqué le nouveau calendrier de la saison 2020. Comme déjà annoncé, les championnats du monde d'Aigle et Martigny sont toujours prévus du 20 au 27 septembre, à la suite du Tour de France. Les organisateurs de la compétition, eux, sont malgré tout encore dans le flou. Mais un peu moins.

«Pour nous, cela ne change finalement pas grand-chose car une première annonce avait déjà eu lieu concernant la tenue des championnats du monde, nous a confirmé Grégory Devaud, co-président de la manifestation. Aujourd'hui, le reste des épreuves ont été réparties dans un temps restreint. Pour l'heure, nous sommes toujours dans l'incertitude. Comme tous les organisateurs de manifestations, c'est sûr. La fin du mois de mai sera décisive pour nous.»

Together with the representatives from the professional peloton, I’m proud that we have united to deliver viable UCI WT and @UCI_WWT calendars, starting from Aug 1st.



We will continue to closely monitor the global health situation. More info https://t.co/go0LxekwMb pic.twitter.com/eBQmk2hJfQ