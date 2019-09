En matinée, c'est la jeune Russe Aigul Gareeva qui y est allé de son petit tour en-dehors du parcours. Elle a tout simplement manqué le dernier virage, du parcours des juniors long de simplement 13,7 km. La cycliste a bouclé l'affaire en 22 minutes et 16 secondes et s'est finalement imposée pour... 4 secondes. Au prix, toutefois, d'une sacrée frayeur.

«Avant ce dernier tournant, j'ai senti que je devenais aveugle. Tout a disparu!, a lâché Gareeva. Tout ce que je voyais encore, ce sont les lignes sur la route. Je n'ai aucune idée de ce qui a bien pu se passer.» La coureuse a indiqué que c'était certainement l'effort qui lui avait causé ce black-out.

???????? @Yorkshire2019 WJ ITT



How to won the World Championships?



? Had dangerous start due slippery ITT start place

? Show incredible bike-handling skills on descent

? Missed the corner just before finish

? Won ???? by 4 sec



Congrats to ???????? Aigul Gareeva!???????? #cycling pic.twitter.com/IBWHySbfHJ — Zero_X (@ZXCycling) September 23, 2019

«Lundi matin, j'ai eu le sentiment que je devais prendre le risque de perdre ce titre pour le gagner, a-t-elle philosophé. Le plus important, pour moi, c'était de faire les choses bien pour les gens qui m'ont soutenue, qui travaillent à mes côtés et m'ont beaucoup aidé pour décrocher cette victoire.»

Dans l'après-midi, c'est Antonio Tiberi qui s'est retrouvé à pied après quelques dizaines de mètres de course. L'Italien a cassé son pédalier dès le départ et dû changer de machine alors que la voiture de son directeur-sportif n'avait même pas eu le temps de démarrer! Cela ne l'a pas empêché de s'adjuger l'or pour 8 secondes, devant le Néerlandais Enzo Leijnse et l'Allemand Marco Brenner, vainqueur du dernier Tour du Pays de Vaud.

Nightmare start for Antonio Tiberi ???????? - he’s had to change bike before even getting round the first corner!



Respect for keeping so calm in such a high stress situation. #Yorkshire2019 pic.twitter.com/OE4RnUzjNT — UCI (@UCI_cycling) September 23, 2019

«C'est énorme, a-t-il jubilé à sa descente de vélo, mardi. J'ai commencé par avoir un problème mécanique et je pensais que c'était mort. Mais j'ai continué et j'ai tout donné jusqu'au dernier centimètre de course. J'ai réussi à revenir et à l'emporter. C'est incroyable! Je n'arrive pas à croire que je suis le nouveau champion du monde.»