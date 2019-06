Le Gallois Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018, a annoncé vendredi sur son compte Twitter son retour à l'entraînement, trois jours après son abandon au Tour de Suisse et à deux semaines du départ de la Grande Boucle.

Back on the bike today ???? And got home in time to see @Eganbernal rip it up at Suisse ???????? pic.twitter.com/PIY6px8dUx